المالية: توافر «الفكة» دون عجز

نفت وزارة المالية ما تردد حول نقص في العملات المعدنية "الفكة" في الأسواق، مؤكدة أن هناك سيولة في توافر العملات المعدنية بكل الفئات بالأسواق دون عجز.



وأوضحت وزارة المالية أن مصلحة سك العملة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.



وفي تصريحات سابقة له، قال شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إنه تمت زيادة ساعات العمل بمصلحة "سك العملة" بوزارة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من 200 إلى 400 مليون جنيه سنويًا، وذلك في إطار خطة تتضمن إنتاج 1.6 مليار جنيه من العملات المعدنية، على أن يتم توزيع الفكة على المحافظات بالتعاون مع البنوك والبريد.