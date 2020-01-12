سماع دوى انفجارات شمال غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، بسماع دوي انفجارات قوية في منطقة شمال غزة.



وقال المراسل العسكري لصحيفة يديعوت احرونوت، إن عدة انفجارات قوية سمعت شمال قطاع غزة، مضيفًا أنه يتم المراجعة، وفقًا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.



وأضافت الصحيفة أن هناك قنابل إنارة أطلقت قبل قليل شمال قطاع غزة، ولا يوجد تعليمات خاصة للمستوطنين.



وقبل قليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى أربعة شباب من قطاع غزة، عقب اجتيازهم السياج الفاصل شمال قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات الجيش اعتقلت الليلة 3 فلسطينيين بزعم عبور السياج الفاصل من شمال قطاع غزة نحو نتيف هعسرا.