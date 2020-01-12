«التدخل السريع» يكشف الإجراء المتبع إذا رفض المشردون الانتقال لدور الرعاية

قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم عمل فرق مشتركة بين فريق التدخل السريع وبرنامج أطفال بلا مأوى؛ للتعامل مع المشردين بشكل عام، موضحًا أنه يتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية، بحيث تغطي كل جمعية ومبادرة منطقة معينة.



وأوضح محمد يوسف، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن فريق التدخل السريع يحاول إقناع المشرد، من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالانتقال لدور الرعاية.



وتابع: "لأننا لن نأخذ المشرد غصب عنه، وفي حال أصر على الرفض، يتم توجيهه لإحدي خدمات الوزارة مثل معاش تكافل وكرامة، ومبادرة سكن كريم، وفرص عمل وتشغيل، كما يتم تقديم خدمات سريعة مثل وجبة ساخنة وبطاطين".



ولفت إلى أنه يتم الإعلان عن مبادرات التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة المشردين، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة تعمل كفريق عمل واحد لتقديم الحماية والرعاية.