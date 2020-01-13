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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 13 يناير 2020

الإثنين 13/يناير/2020 - 07:20 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 13 يناير 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يوم جيد لمباشرة مفاوضات مهمة أو لعقد لقاء والتوصل إلى اتفاق، تدعمك الأقدار ولو أنك ما زلت تعيش صخبا في حياتك المهنية.
عاطفيًا: قد تجد نفسك في مأزق مفاجئ بسبب عدائتيك تجاه الشريك، وهذا قد يدفعه إلى الحسم سريعًا.
صحيًا: أوجاع مفاجئة في المفاصل تبقيك عاجزًا عن القيام بأي نشاط وتلازمك ليل نهار.

الثور
مهنيًا: يعاكسك القمر من برج الأسد فيبدو الارتباك واضحًا في تصرفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءًا لتحقق أهدافك.
عاطفيًا: إذا لم تكن مرتاحًا لتصرفات الشريك، سارع إلى مصارحته قبل فوات الأوان.
صحيًا: استقد من العطلة السنوية للانطلاق في رحلة استجمام أو في سفر إلى إحدى الجزر.

الجوزاء
مهنيًا: يناسبك هذا اليوم ويؤهّلك لعمل جديد ويبرز مهاراتك، ولن تتهرب من المسؤوليات وتبادر إلى جديد.
عاطفيًا: تعالج القضايا العاطفية بلا خوف أو تردد وتساهم في إحلال السلام وتقريب وجهات النظر بعد التباين.
صحيًا: الأخطار المحدقة بصحتك لم تزول بعد ولكن في حال أي اضطراب جسدي فإن حيويتك وقدرتك على إزالة الشحم ستجعلانك تتخطى ذلك بسرعة.

السرطان
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن شؤون مالية ومهنية طارئة، وأخبار تخصّ أحد الأشخاص الذي يشغل مركزًا مهمًّا، فيؤثر الأمر فيك.
عاطفيًا: تعيش يوما عاطفيا بامتياز يجعلك تبحث عن المتعة واللهو والجمال والتناغم، لكن عليك الحذر ممن يحاولون تعكير أجوائك الرائعة وأوقاتك السعيدة.
صحيًا: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبه ثم الانطلاق إلى العمل بنشاط.

الأسد
مهنيًا: يبدأ هذا اليوم واعدًا جدًا، ويحمل إليك خبرًا جيدًا وأحلامًا ولقاءات استثنائية.
عاطفيًا: لا تقحم نفسك في مشاكل مع الشريك، وهو يلجأ إليك طالبًا منك الوقوف إلى جانبه.
صحيًا: تتحسن أوضاعك الصحية وتبشر بأن كل ما تعرضت له من أمراض كان بسبب الأعصاب.

العذراء
مهنيًا: بالرغم من وجود القمر في معاكسة برجك من الأسد؛ إلا أنك تحاول أن تعطي أفضل ما لديك لأنّ الظروف تختبر قدراتك وهي لا تريد إضعافك؛ لا تسمح للمعنويات بالتراجع حتّى لو شعرت بتعب أو بإعياء.
عاطفيًا: محاولات الشريك لفرض رأيه عليك، لن تساعد في حل الأمور؛ بل تزيدها تعقيدًا وتعميق الهوة بينكما، استدرك الوضع سريعًا.
صحيًا: ألم خفيف ينتابك بين الحين والآخر، لا تخف إنه نتيجة توتر الأعصاب فقط.

الميزان
مهنيًا: لقاء عمل يكون ناجحًا جدًا ويعطيك فرصة كنت بانتظارها منذ زمن لتنفيذ أحد مشاريعك.
عاطفيًا: ربما يتعلّق بك بعضهم ويلاحقونك، بحيث لا تجد متنفّسًا لك وتحاول الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون.
صحيًا: خذ بنصائح الأصدقاء لأنهم مخلصون ويريدون لك التمتع بصحة ممتازة.

العقرب
مهنيًا: ترتاح عاطفيا وعائليا مع انتقال الزهرة إلى الحوت وتحصل تضامن من قبل الحبيب كما تحصل على معلومات مفيدة، تدقق في بعض التفاصيل، وقد تعود لتقصّي بعض الحقائق، وتقود مسيرة ناجحة وترفع إلى الأعلى.
عاطفيًا: اتبع قلبك وحدسك ووحيك، القلب مليء بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة وشعورًا بالنفوذ.
صحيًا: إنتبه لصحتك ولسلامة قلبك، وتناول أدويتك بانتظام وتقيد بإرشادات الطبيب.

القوس
مهنيًا: انتقال الزهرة إلى الحوت إلى مواجهة برجك وانتقال القمر إلى العذراء إلى مواجهة مع برجك أيضا يتحدث عن نقاشات حامية وصراعات وخلافات، عليك أن تصغي إلى وجهات نظر الآخرين.
عاطفيًا: قم بواجباتك تجاه الشريك على الصعيد العاطفي والاجتماعي، ولن تكون إلا سعيدًا ومرتاحًا معه.
صحيًا: سارع إلى استشارة خبير التغذية ليعطيك الإرشادات الخاصة بالحمية أو بأنواع الطعام التي عليك تناولها.

الجدي
مهنيًا: المثلث الفلكي الترابي يخدم مصالحك ويجعلك تقتحم الساحات، فالوقت غير مناسب للتردد والحسابات والتكهنات والافتراضات، لكنه يملي عليك ضرورة العمل والتنفيذ السريع.
عاطفيًا: يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاونًا مع الشريك، ويكون على أتمّ الاستعداد للتعاون إلى أقصى حد.
صحيًا: تتميز هذا اليوم بحيوية لا تعرفها منذ مدة طويلة، ويحسدك الجميع عليها.

الدلو
مهنيًا: الخوف قد يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم، وذلك يدفعك حتمًا إلى التردد، فحاول أن تتخطى ذلك ببعض الصبر والإيمان.
عاطفيًا: تجمعك المصادفات بشريك قديم، وهذا قد يعود بك بالذاكرة إلى الماضي وتفرح كثيرًا.
صحيًا: حافظ على واقعيتك وابحث وضعًا صحيًا بطريقة ذكية وحكيمة ومنطقية، لا تتصرف بعناد وتشبث.

الحوت
مهنيًا: يساهم الحظ وكوكب الزهرة كوكب الحب الذي يدخل برجك في إعطائك فرصة ثمينة لتحسين مواهبك وتطويرها، تبدأ اتخاذ بعض القرارات الحاسمة وربما تقرر صقل مواهبك أملًا منك لاحقًا في تغيير مركزك.
عاطفيًا: طريقة التعبير التي تعتمدها أخيرًا، تدفع الشريك إلى التقرب منك أكثر فأكثر، وستلاحظ ذلك قريبًا.
صحيًا: خفف من قيادة السيارة، وحاول أن تقوم بأي حركة مفيدة أو المشي بعض الوقت.

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