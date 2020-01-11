الجالية المصرية ترغب بالمشاركة في عزاء السلطان قابوس (فيديو)

قال السفير محمد غنيم، سفير مصر لدى سلطنة عمان، إن إعلان السلطان هيثم بن طارق السعيد، الاستمرار في اتباع نفس سياسة سلفه السلطان قابوس بن سعيد، هي حنكة وذكاء شديد جدًا، والاستمرار في نفس التوجه أمر محمود، موضحًا أن عمان لعبت دورا مهما في المنطقة.



ولفت غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن 65 ألف مواطن مصري يعيشون في سلطنة عمان، لا توجد أي شكوى منهم، ويعربون عن سعادتهم بوجودهم في عمان.



وأشار إلى أنه منذ إعلان وفاة السلطان قابوس، وهو يتلقى مخاطبات من الجالية المصرية يريدون المشاركة في عزاء السلطان قابوس، موضحًا أنه رد عليهم بأنه سيبحث إن كان هناك مشاركات شعبية.



وأردف: "السلطان قابوس نجح في كسب قلوب العمانيين وغير العمانيين، ومن بينهم المصريين، وفي مصر نفسها المصريون يربطون سلطنة عمان بالسلطان قابوس ويتذكروه بكل خير، ويتذكروا وقوفه مع مصر في حرب 1973".

