حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 11 يناير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم السبت 11 يناير 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تصحح بعض الأخطاء وتتصالح مع بعض الفرقاء وتشعر بتفاؤل أكبر وقد تتاح لك فرص مهنية أفضل.

عاطفيًا: تبدو أكثر حرصًا على شؤونك العاطفية وتقلق، وربما تتلهى عن الشريك بالانشغال بأمور مادية ملحّة.

صحيًا: نسق قدر الإمكان بين نشاطك المهني والعاطفي والصحي فتكون مرتاحًا من جميع الجهات



الثور

مهنيًا: تكون معرّضًا لبعض المواجهات، فتمر ببعض التغييرات في أي مجال مهني تخوضه.

عاطفيًا: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصية مع الزوج أو الحبيب وتجد نفسك وسط أجواء حارّة جميلة.

صحيًا: لا شك في أنك تعيش غليانًا إلا أن ضبط الأعصاب يبدو هو الوصية المثلى 65%.



الجوزاء

مهنيًا: يحمل هذا اليوم ذكريات وحنينًا ولقاءات مؤثرة أو يشير إلى استرجاع الماضي ابتداء من اليوم.

عاطفيًا: قد تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تتسبب ببعض التشنجات ربما او ببعض التحديات.

صحيًا: ارتفاع في الضغط لمن هم عرضة لذلك وفيما بعد تمدد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته بفعل الإرهاق.



السرطان

مهنيًا: يشكل هذا اليوم محطة انتقالية إلى مشروع جديد ودورة أخرى من حياتك وتحاول توضيح مسار قضية شغلت المحيطين بك.

عاطفيًا: يتصرّف الشريك معك بطريقة سلسلة ولا تواجه معه أي أزمة، وتتغلبان معًا على المصاعب.

صحيًا: عليك القيام بكل ما يبعد عنك المشكلات الصحية أو يصيبك بعوارض مزعجة.



الأسد

مهنيًا: القمر المكتمل في السرطان في مواجهة برجك يتحدث عن نقاشات حامية وصراعات وخلافات، عليك أن تصغي إلى وجهات نظر الآخرين.

عاطفيًا: قد ينزعج الشريك من ردود أفعالك الغاضبة، لكنّ الأسباب الموجبة لا تستحق كلّ ذلك.

صحيًا: تبدي شجاعة وتتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير.



العذراء

مهنيًا: قد تتلقى خبرًا سارًّا أو مفاجأة تسعدك وفرصًا تنهال عليك لتحسين وضعك المالي والمهني.

عاطفيًا: حلم جديد يرافق فترة السعادة مع الشريك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية.

صحيًا: من الأفضل أن تخصص بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة للصحة.



الميزان

مهنيًا: لا تعرّض جهودك للضياع، يجب أن تخرج من أي امتحان منتصرًا، الظروف ضاغطة لكنها مهمة.

عاطفيًا: لا تتحدَّ الحبيب وابتعد عن العناد فهو يزيد الأمور تعقيدًا وتشابكًا، بل حاول أن تكون ليّن العريكة معه.

صحيًا: بادر سريعًا إلى حلّ المشاكل الصحية التي كانت تضايقك في المدة الأخيرة.



العقرب

مهنيًا: يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية.

عاطفيًا: خفف من عصبيتك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يولّد بعض المشكلات بينكما، فتدارك الأمور سريعًا.

صحيًا: لا تكن لجوجًا لكي تفقد البدانة بين ليلة وضحاها، بل كن صبورًا وواظب على اتباع الحمية.



القوس

مهنيًا: مواجهة حاسمة في العمل، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي.

عاطفيًا: تواجه صعوبة في التعاطي مع حبيبك وتشكو برودته وقلّة تفهمّه، لكن الأمر لن يصل بك إلى اتهامه باللامبالاة والإهمال.

صحيًا: انتبه لصحتك ولا تهمل أيّ عارض، بل سارع إلى الطبيب واعرض حالتك عليه.



الجدي

مهنيًا: يطرأ ما قد يثير مشاكل مع أحد المصارف أو سوء تفاهم ماديًا مع شريك ما شخصي أو مهني.

عاطفيًا: تستجد قضية لها علاقة بالشريك وتتوضّح الرؤية بالنسبة إلى موضوع كان غامضًا، وتلاحق فكرة أو قضية سرية.

صحيًا: لا بأس من النهوض باكرًا والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل.



الدلو.

مهنيًا: أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون ناجحًا ويحمل فرصًا جديدة إليك.

عاطفيًا: قد تمرّ بيوم صعب مع الحبيب، صارحه لحل الأمور العالقة بينكما قبل أن تصلا إلى حائط مسدود.

صحيًا: لا تنظر إلى الوراء، ما مضى قد مضى، واسع جاهدًا إلى أن تبقي صحتك في أفضل حالاتها.



الحوت

مهنيًا: يحمل هذا اليوم فرصًا جديدة واحتفالًا ودعوات جيدة قد تبصر النور، وحاول أن تواجه الأحداث بشجاعة، وتجنّب اتخاذ القرارات.

عاطفيًا: تبحث هذا اليوم عن المتعة واللهو والجمال والتناغم، لكن عليك الحذر من بعض الأعداء.

صحيًا: بعض الرياضات الشتوية تنفعك، وتساعد على التخلص من بعض آلام الكتفين والعنق.