عمرو أديب: إيران انتقمت لاغتيال سليماني بشروط أمريكية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثبت أنه قوي، كما أثبت أن إيران نمر من ورق، مشيرًا إلى أن إيران انتقمت لاغتيال قاسم سليماني بشروط أمريكية.



وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "من جبروت ترامب لما انضرب له قواعد عسكرية في العراق قال لهم كنا عارفين وقالوا لنا الصواريخ هتنضرب فين".



وأردف أديب: "بالمناسبة لم يصاب لا أمريكاني ولا عراقي، وصور الأقمار الصناعية أوضحت أن الصواريخ سقطت في مناطق خالية من المباني".



وتابع: "الإيرانيين لما حبوا ينتقموا، توفي 50 شخصا في جنازة قاسم سليماني، ثم توفي 176 شخصًا في الطائرة الأوكرانية التي سيظهر أن الإيرانيين هم من أسقطوها، قتلوا 200 واحد للانتقام من مقتل سليماني".



واستطرد: "الطائرة الأوكرانية ستكون فضيحة رسمي لما يطلع تفاصيلها، ويثبت أن صواريخ انطلقت لضرب الأمريكان تهويش فأسقطت طائرة ركاب".



وأفاد رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، بيرحسين كوليوند، بأنَّ الطائرة المنكوبة كانت تقل 179 شخصًا، عدد الركاب والطاقم، منهم 147 إيرانيًا فيما البقية وعددهم 32 فهم أجانب.



وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنّه «حتمًا هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إنَّ الكارثة الجوية أسفرت عن مقتل كل الركاب.



ونقلت وكالة «رويترز» عن وكالة «فارس» أنَّ الطائرة وهي من طراز «بوينج 737» سقطت بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» في طهران بسبب «مشكلات فنية».