الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا

قالت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة برد ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بـ4 درجات.



وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مع الإعلامي أحمد فايق، مساء اليوم الجمعة، أن نشاط الرياح كان يزيد من الشعور بالإحساس بالبرودة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة في سانت كاترين تنخفض إلى أقل من الصفر.



وأكدت انتهاء حالة عدم الاستقرار اليوم، مشيرة إلى أنه بداية من الغد ستزداد فترات سطوع الشمس، ونشعر بالدفء في فترات النهار، لكن الليل شديد البرودة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار، وتهدأ الرياح.



وتابعت: "حالة الاستقرار مستمرة لمدة 3 أيام على الأقل"، محذرة من الشبورة المائية في الصباح الباكر ناصحة بالقيادة بهدوء.