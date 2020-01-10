بينهم طفلان.. مقتل وإصابة 9 بانفجار منزل في بنغازي

قتل شخصان وأصيب 7 آخرين، مساء اليوم الجمعة، جراء انفجار منزل في قرية بوعطني بمدينة بنغازي الليبية.



وأفادت قناة 218 الليبية، نقلا عن مراسلها، بوجود طفلين بين الجرحى، موضحة أن سبب وقوع الانفجار ما يزال مجهولًا حتى هذه اللحظة.



ولم يصدر عن الجهات الرسمية المعنية في مدينة بنغازي التي تعد ثاني أكبر مدينة في ليبيا، أي توضيحات بشأن تفاصيل الحادثة.



ومن جانبها، أعلنت إدارة مستشفى الجلاء للحوادث ببنغازي، وصول قتيلان و7جرحى حالاتهم بين الحرجة والمتوسطة جراء الانفجار الذي وقع بمنطقة القرية.



يشار إلى أن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن سيطرته بالكامل على مدينة بنغازي في يوليو 2017، بعد معارك استمرت نحو ثلاث سنوات، ضد مجموعات إسلامية مسلحة تجتمع تحت مظلة مجلس شورى ثوار بنغازي.

