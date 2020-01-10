محمد الخولى: الصراع بين أمريكا وإيران انعكاس للأزمات الداخلية

قال محمد الخولي، الكاتب والمفكر، إن خريطة العالم العربي حاليًا مليئة بتفاصيل وعلامات استفهام، ونذر حرائق توشك أن تشتعل، وعلينا أن نفكر ونستبق الأحداث، حتى نرشد أو نوجه أمتنا إلى ما يقيها مما يتصل بها من أخبار، مشيرًا إلى أن الأحداث آلت إلى قطبين أمريكا وإيران، وكلاهما مأزوم، مضيفًا: "ويل لنا عندما يتصارع المأزومان".



ولفت الخولي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن أزمة الطرف الأول تتمثل في قرار مجلس النواب بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغم أن هذا القرار سيتوقف عندما يصل إلى مجلس الشيوخ بحكم أن الأغلبية للحزب الجمهوري، وترامب قد يفلت من العزل، لكن أمامه الانتخابات، ووصل الأمر إلى التجريح في الصحافة.



وأردف: "لم أتصور أن يصل الأمر بالصحافة الأمريكية، خاصة نيويورك تايمز وواشنطن بوست، للأوصاف السلبية، والتي يرد عليهم بوصفهم يزيفون الأخبار".



أما القطب الثاني إيران، فيرى الخولي، أنه مأزوم، لأن لأول مرة المرجع الأعلى في طهران آية الله خامنئي يواجه مظاهرات بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة العمالة، موضحًا أن انعاكسات المواقف والقيادات التي تواجهها القيادة العليا في أمريكا أو في إيران تؤثر على مستقبل الأحداث في بلادنا.