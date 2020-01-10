سفارة أمريكا ببغداد: قواتنا باقية لقتال داعش

اعتبرت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، أن الوجود العسكري لبلادها في العراق، لمواصلة القتال ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.



وذكرت السفارة- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"- "إن وجودنا العسكري في العراق هو لمواصلة القتال ضد داعش وكما قال الوزير الخارجية مايك بومبيو، نحن ملتزمون بحماية مواطنين الولايات المتحدة".



وأضافت أن العراقيين وشركاءنا في التحالف، لا لبس فيما يتعلق بأهمية مهمة دحر تنظيم داعش في العراق، وفي هذا الوقت، سيكون أي وفد يتم إرساله إلى العراق مكرسًا لمناقشة أفضل السبل لإعادة الالتزام بشراكتنا الاستراتيجية- وليس لمناقشة انسحاب القوات، ولكن موقفنا المناسب من وجود قوة في الشرق الأوسط".



وأوضحت السفارة، أنه اليوم، يوجد وفد من حلف الناتو في وزارة الخارجية لمناقشة زيادة دور الناتو في العراق، تماشيًا مع رغبة الرئيس في تقاسم الأعباء في جميع جهودنا الدفاعية الجماعية.



وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى إجراء محادثة بين الولايات المتحدة والحكومات العراقية، ليس فقط فيما يتعلق بالأمن، ولكن أيضا حول شراكتنا المالية والاقتصادية والدبلوماسية"، مبينة: "نريد أن نكون صديقًا وشريكًا لعراق يتمتع بالسيادة والازدهار والاستقرار".