المصالحة الروسى: عودة 1010 لاجئين سوريين لبلدهم

ذكر مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1010 لاجئين عادوا إلى الأراضي السورية، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضاف المركز- في بيان اليوم الجمعة- أن 217 لاجئا (منهم 65 امرأة و110 أطفال) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و793 لاجئا (منهم 238 امرأة و404 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب"، مشيرا إلى أن 248 نازحا عادوا أيضا، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.



وأوضح أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتطهير هكتارين من الأراضي والمنشآت من الألغام في دمشق وزمرين بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.