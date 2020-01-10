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محافظات

الاحتفال بمرور 100 عام على كنيسة مار جرجس بدسوق غدًا

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:26 ص
كنيسة مارجرجس
كنيسة مارجرجس
مصطفى عنز
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تحتفل مطرانية كفرالشيخ، غدًا السبت، بمرور 100 عام على إنشاء كنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، ومرور 50 عامًا على سيامة كاهنها القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبرارى ودير القديسة دميانة.

يحضر الاحتفال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى نائبًا عن بيت العائلة المصرية، والأنبا ماركوس مطران كفرالشيخ ودمياط والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، وعدد من الآباء الكهنة، ورجال الدين المسيحي والإسلامي، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وأعضاء مجلس النواب.

جدير بالذكر، أن كنيسة مار جرجس بدسوق أُنشئت فى عام 1919م، وكانت مساحتها صغيرة جدًا، فقام القمص بطرس بسطوروس، كاهن الكنيسة، بشراء منزل مُجاور ليضمه للكنيسة، ولكن لم يسعفه العمر فى تنفيذه.

وبعد سيامة نجله القمص بطرس بطرس بسطوروس، كاهنًا للكنيسة، تم ضم المساحة الجديدة وتوسعة كنيسة مار جرجس بدسوق، واُفتتحت عام 1973م، بحضور الأنبا بيشوى مطران كفرالشيخ ودمياط والبرارى ورئيس دير القديسة دميانة ببلقاس، كما تم تجديد وتدشين الكنيسة فى عام 1978م، بحضور ومشاركة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، والأنبا بولا مطران طنطا.

وفى عام 1996م، أُضيف مبنى الخدمات المُجاور والمُلاصق للكنيسة، والذي يضم قاعة للتعليم، ومضيفة لاستقبال الضيوف، وكنيسة على اسم السيدة العذراء مريم سيتم تدشينها في الاحتفال، ومنذ ثلاثة سنوات تم إنشاء حضانة باسم "بيت الملائكة" فوق مبنى الكنيسة، ويدرس بها الآن أكثر من 100 طفل.

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