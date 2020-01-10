انفجارات بمصفاة للنفط في روسيا

أعلنت السلطات الروسية، عن وقوع انفجارات ضخمة في مصفاة لتكرير النفط في مدينة أوختا بجمهورية كومي الواقعة في شمال شرقي البلاد.



وأفادت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، بأن المصفاة التي شهدت الانفجارات تابعة لشركة لوك أويل الروسية، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحريق لم ينتشر خارج منطقة المصفاة الواقعة شمال شرقي البلاد، دون أن تشير إلى السبب الرئيسي وراء هذه الانفجارات.



من جانبها، قالت خدمة الطوارئ الروسية إنها تمكنت من السيطرة على الحريق الضخم الذي امتد إلى مساحة تصل إلى آلاف الأمتار المربعة بشكل كامل، دون أن تشير إلى وقوع خسائر في الارواح جراء هذه الانفجارات التي تلت الحريق الهائل أو حجم الخسائر المادية التي خلفتها.