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فن

نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة عايدة عبد العزيز

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:19 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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كشف الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة عايدة عبد العزيز، مشيرًا إلى أن حالتها مطمئنة وليست بجديدة، حيث أصيبت بمرض الزهايمر عقب وفاة زوجها المخرج أحمد عبد الحليم منذ فترة طويلة، مضيفًا أنه دائم التواصل مع أسرتها ويطمئن على صحتها بشكل دائم.

وقال أشرف زكي أنها تعاني من صعوبة فى حركتها؛ بسبب خضوعها لعملية جراحية على إثر كسر في الحوض منذ فترة.

يذكر أن الفنانة عايدة عبد العزيز شاركت في كثير من الأعمال الفنية منها «النمر والأنثى، وحائط البطولات، وعفاريت الأسفلت، وفجر الإسلام، وهليوبوليس، وخلطة فوزيرة، وكشف المستور، وبوابة إبليس، وخرج ولم يعد».

ومن أبرز مشاركاتها في التليفزيون: «يوميات ونيس، وملكة في المنفى، وأوراق مصرية، والفرار من الحب، وكعب داير، والحفار».

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