«بيعمل فيديوهات غربية».. مادلين طبر تكشف تفاصيل خلافها مع منتج «الضاهر»

كشفت الفنانة مادلين طبر، عن تفاصيل المشاكل بينها وبين الفنان تامر عبدالمنعم منتج مسلسل "الضاهر"، المعروض لها خلال الوقت الحالي.



وقالت خلال لقائها في برنامج "حديث المساء"، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر": "الخلاف كان ماديًا اشتغلنا وتعبنا ولم نأخذ فلوس أخدنا جزء والباقي بالمحاكم".



وأضافت: "هو بيعمل فيديوهات غريبة، من باب ضربني وبكى وسبقنى واشتكى".



ووجهت له رسالة قائلة: "أنت عايز تنتج وأنت ممثل وزميل حافظ على صداقتك من زملائك وادفع لهم حقوقهم اشتغلنا وخلصنا وعرضنا وأنا عملت واجبي أنت كمان اعمل واجبك".



يذكر أن ساحات المحاكم شهدت الكثير من الدعاوى الخاصة بأبطال مسلسل "الضاهر"، بداية من الفنان محمد فؤاد والفنانة مادلين طبر، وذلك بسبب المستحقات المالية.



"الضاهر" بطولة كل من محمد فؤاد، حسن يوسف، رغدة، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، إنجي شرف، فريال يوسف، أحمد منير، أميرة هاني، سميرة محسن، علاء زينهم، عمر حسن يوسف وعلاء مرسي، ومن إخراج ياسر زايد.

