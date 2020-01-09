مبعوث بوتين يبحث مع سفير فلسطين وضع الشرق الأوسط

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف والسفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل، اليوم الخميس، الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط؛ لاسيما آفاق التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية.



وقالت وزارة الخارجية الروسية- في بيان نشرته على موقعها الرسمي ونقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: «جرى خلال اللقاء مناقشة قضايا عملية متعلقة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي الفلسطيني متعدد الجوانب».



وجرى تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الآفاق المستقبلية للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية والقضايا المتعلقة باستعادة الوحدة الفلسطينية.