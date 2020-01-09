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محافظات

شعراوى: توجيه بالتعامل مع الأمطار بدمياط والدقهلية وكفر الشيخ

الخميس 09/يناير/2020 - 04:11 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن غرفة عمليات الوزارة أكدت تعرض محافظات دمياط والدقهلية كفر الشيخ لسقوط أمطار متوسطة، وجار التعامل مع أي تجمعات، ويجرى التنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى بهم، لمتابعة استمرار تصريف الأمطار وتفادى حدوث تجمعات للمياه، حتى لا تتسبب في إعاقة المرور بالشوارع والميادين، كما تشهد باقي المحافظات سقوط أمطار خفيفة، ولم تتسبب في حدوث أي تجمعات للمياه.

وطالب الوزير منذ قليل، خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة لمناقشة ملف الأمطار، بمراجعة أعمدة الإنارة فى الشوارع والتأكد من سلامتها، حفاظًا على أرواح المواطنين، والتأكيد علي استمرار رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظات، والتى تعمل بكامل طاقتها والاستعداد لحل أي مشكلة تتعرض لها المحطات، وبأسرع وقت وأعلى كفاءة مع إمكانية التنسيق بين المحافظات المجاورة عند حدوث أي أزمة.

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