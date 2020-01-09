بعد احتراق الفيلا نقل أسرة إيهاب توفيق للمستشفى

نقلت الأجهزة الأمنية باقي أفراد أسرة الفنان إيهاب توفيق والعاملين في الفيلا التي نشب بها حريق، إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم من آثار الاختناق.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، الذي أسفر عن وفاه والده واختناق باقي أفراد الأسرة والعاملين بها.



وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بفيلا الفنان إيهاب توفيق، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.



تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وإخماد الحريق، وتبين وفاة رجل مسن هو والد المطرب إيهاب توفيق متأثرًا بالاختناق، كما أصيب عدد آخر من العاملين بالاختناق.



ودلت المعاينة الأولية على أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.