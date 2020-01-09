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5 طرق للتخلص من «الدمامل» المتكررة بالبشرة

الخميس 09/يناير/2020 - 12:39 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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تعد "الدمامل" من أكثر الأمراض الشائعة التي تتسبب في إزعاج الأشخاص لشكلها الغير مألوف، كما أنها تسبب ألم في بعض الأماكن خاصة عند ظهورها في أماكن حساسة، وفي التقرير التالي نستعرض لكم بعض الطرق للقضاء على ظهور الدمامل والحد من ألمها، وفقا لموقع "WebMD".

الطريقة الأولى
تعتبر سهلة التطبيق ويمكن عملها بالمنزل من خلال عمل كمادات بمياه البصل الدافئة أو وضع شرائح البصل داخل أقمشة ووضعها على المكان المصاب بالدمامل.

الطريقة الثانية
وهي الأبسط فيهم، حيث يتم وضع قطعة من القماش في مياه دافئة ويتم عمل كمادات على مكان الدمامل وبتكرار عملها تفرغ الدمامل بالتدريج.

الطريقة الثالثة
تتم من خلال عمل خليط بالكركم والزنجبيل مع الدقيق وخلطهم بالماء حتى يكون عجين متماسك وتوضع على مكان الإصابة، أيضا من الممكن شرب الكركم والزنجبيل الدافئ لحين إتمام الشفاء.

الطريقة الرابعة
عن طريق عمل عجين بعسل النحل الأبيض ويوضع عليهم دقيق حتى يكون خليط متماسك وتوضع على مكان الدمامل حتى تختفي تمامًا.

الطريقة الخامسة
من خلال استخدام زيت شجرة الشاي الذي يتوفر بكثير من الأماكن، والتي يساعد على التخلص من الفطريات والبكتريا من خلال دهنه على مكان الدمامل لحين تجف وتفرغ ما بداخلها.

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