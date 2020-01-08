-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقته محاسب بالإكراه في البساتين

الأربعاء 08/يناير/2020 - 08:14 م
حبس
حبس
طباعة
أمرت نيابة البساتين بتجديد حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة حقيبة داخلها 65 ألف جنيه، من محاسب عقب خروجه من أحد البنوك كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأمام رئيس النيابة اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة رواد بالبنوك عن طريق استقلالهما دراجة نارية، وسرقة المجني عليهما بأسلوب خطف الحقائب.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة البساتين، يفيد بأنه عقب صرف "إيهاب.م.م" 44 سنة محاسب بشركة لمولدات الكهرباء - مبلغ 65 ألف جنيه من البنك بشارع النصر ـ دائرة القسم، وأثناء سيره فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ثم خطف أحدهما مظروفا بداخله المبلغ المالى ـ ولاذا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكابها كلا "وليد.م.ع" 28 سنة عاطل و"أحمد.س.م"، 32 سنة، عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم نصب الأكمنة اللازمة في أماكن ترددهما، ونجح ضباط وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع والخطف"، والهرب بواسطة دراجة بخارية صينى الصنع بدون لوحات معدنية، "ملك وقيادة الأول" والتى ضبطها رجال المباحث.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

منذ أقل من ساعتين

4 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد الهجوم على القواعد الأمريكية.. زلزال يضرب إيران

منذ أقل من ساعتين

توقعات بسقوط أمطار الخميس والجمعة

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

ترامب يتوعد إيران ويكشف سر عدم وقوع ضحايا في «هجوم عين الأسد»

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

قرارات مهمة من النائب العام لضبط إجراءات تنفيذ الأحكام

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

الأسبرين يمنع نمو مرض خطير

4 مأكولات للحماية من مشاكل الغدة الدرقية

فيروس حيوانى يؤدى إلى حالات التهاب الدماغ القاتلة

الجري يحارب الشيخوخة

الرئيس نيوز

عودة أفلام البطولة الثنائية في 2020

سياسي ليبي: الجيش على أبواب مصراتة

سياسي ليبي: أي تسوية سياسية تبقي على "السراج" تققد الجيش مصداقيته

طارق حامد: لست حزينا.. وفخور بجمهور مصر العظيم والزمالك الوفي

منوعات

باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفاعي

قرية نمساوية تستنجد لخفض أعداد السياح القادمين إليها

اجتياح جنون نظام «كيتو» الغذائي في عدة دول.. فما هو؟

48 ساعة ويحل «طوبة» أبرد شهور العام فى مصر

كشكول

اجتماع لجنة البحوث التطبيقية بجامعة عين شمس

دار علوم ترد على تعديل درجات طالبة كويتية راسبة

دار علوم القاهرة: عدلنا مناهج الكلية للقضاء على الأفكار المتطرفة

وكيل تعليم كفر الشيخ تناقش خطة اللامركزية بجميع الإدارات

إسلام سياسي

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
القصف إيراني.. والمكاسب أمريكية!
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
المزيد

الثقافة

«سماء قريبة من الأرض».. رواية عن الحرب والمقاومة في الإسكندرية

مروة فرحات تشارك في معرض الكتاب بـ«مركب شمس»

«حرب الفراش».. ديوان جديد للشاعر محمد عبدالله حمودة

تفاصيل نقل قصور الثقافة إلى العاصمة الإدارية

صفحتنا ع الفيس بوك