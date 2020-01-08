تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقته محاسب بالإكراه في البساتين

أمرت نيابة البساتين بتجديد حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة حقيبة داخلها 65 ألف جنيه، من محاسب عقب خروجه من أحد البنوك كما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وأمام رئيس النيابة اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي، تخصص في سرقة رواد بالبنوك عن طريق استقلالهما دراجة نارية، وسرقة المجني عليهما بأسلوب خطف الحقائب.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة البساتين، يفيد بأنه عقب صرف "إيهاب.م.م" 44 سنة محاسب بشركة لمولدات الكهرباء - مبلغ 65 ألف جنيه من البنك بشارع النصر ـ دائرة القسم، وأثناء سيره فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ثم خطف أحدهما مظروفا بداخله المبلغ المالى ـ ولاذا بالفرار، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة توصل رجال المباحث إلى أن وراء ارتكابها كلا "وليد.م.ع" 28 سنة عاطل و"أحمد.س.م"، 32 سنة، عاطل.



وعقب تقنين الإجراءات تم نصب الأكمنة اللازمة في أماكن ترددهما، ونجح ضباط وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع والخطف"، والهرب بواسطة دراجة بخارية صينى الصنع بدون لوحات معدنية، "ملك وقيادة الأول" والتى ضبطها رجال المباحث.