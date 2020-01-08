أستاذ علوم سياسية: تهديدات الإيرانيين للأمريكان «تسد عين الشمس»

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تصاعد للخلاف بين أمريكا وإيران، بدأ بانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، ومن ثم فرض عقوبات على طهران، حتى وصل إنتاج إيران من النفط قريب من الصفر.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": أنه كلما كان هناك توتر ومشاكل في الدول المنتجة للنفط، يقابله ارتفاع في أسعار النفط، لأن هناك دولا تملك مخازن كبرى للوقود، وتلجأ إلى التخزين في أوقات الأزمات مثل أمريكا وغيرها من الدول.



وأشار إلى أن الخلاف المسلح بين واشنطن وطهران بدأ منذ 3 أسابيع، بإطلاق الحشد الشعبي صواريخ تجاه الأمريكان في العراق، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في العراق، ثم استهداف أمريكا اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.



وأوضح أن الطائرة التي قتلت قاسم سليماني، جاءت من القاعدة الأمريكية "العديد"، من قطر، ولكن لم يتوقف أحد أمام ذلك.



وأكد أن السلطات الأمريكية أكدت أن مقتل سليماني كان نتيجة لعشرات المعلومات من العملاء على الأرض ومن التجسس الإلكتروني، وأن تصريحات الإيرانيين في الأيام الأخيرة "تسد عين الشمس"، في تهديدهم للأمريكان، حيث قال قائد الحرس الثوري: "سوف يرى الأمريكيون جثث جنودهم في صناديق، والرد عليهم سيكون مؤلمًا وموجعا، وأمريكا فتحت على نفسها أبواب جهنم".

