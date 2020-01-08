-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل يتمكن الاتحاد الأوروبي من وقف جنون أردوغان؟

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:44 م
جريدة الدستور
طباعة
عرضت فضائية "مداد نيوز"السعودية، تقريرا يسلط الضوء على ما أعلنه الاتحاد الأوروبي برفض مخطط تركيا بإرسال عسكريين إلى ليبيا.

وأشار التقرير إلى انه بحسب تقارير إعلامية ، فإن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" قال إن أوروبا ترفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، ودعا لإنهاء فوري للعنف والقتال في طرابلس وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أن "بوريل"، قال إن الوضع في ليبيا يسوء كل يوم، ودعا إلى التقييد الصارم بحظر الأمم المتحدة للسلاح في ليبيا.

ووفقا للتقرير فإن "بوريل" أكد عمل الاتحاد الأوروبي من أجل حث تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم الوفاق في طرابلس، كما كشف عن خطوات مرتقبة سيتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في ليبيا


موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرارات مهمة من النائب العام لضبط إجراءات تنفيذ الأحكام

منذ حوالي 14 ساعة

بعد الهجوم على القواعد الأمريكية.. زلزال يضرب إيران

منذ حوالي 18 ساعة

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

منذ أقل من ساعتين

توقعات بسقوط أمطار الخميس والجمعة

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

ترامب يتوعد إيران ويكشف سر عدم وقوع ضحايا في «هجوم عين الأسد»

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

قرارات مهمة من النائب العام لضبط إجراءات تنفيذ الأحكام

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

الأسبرين يمنع نمو مرض خطير

4 مأكولات للحماية من مشاكل الغدة الدرقية

فيروس حيوانى يؤدى إلى حالات التهاب الدماغ القاتلة

الجري يحارب الشيخوخة

الرئيس نيوز

عودة أفلام البطولة الثنائية في 2020

سياسي ليبي: الجيش على أبواب مصراتة

سياسي ليبي: أي تسوية سياسية تبقي على "السراج" تققد الجيش مصداقيته

طارق حامد: لست حزينا.. وفخور بجمهور مصر العظيم والزمالك الوفي

منوعات

باحثون ينجحون في فك الشفرة الجينية لسم الأفاعي

قرية نمساوية تستنجد لخفض أعداد السياح القادمين إليها

اجتياح جنون نظام «كيتو» الغذائي في عدة دول.. فما هو؟

48 ساعة ويحل «طوبة» أبرد شهور العام فى مصر

كشكول

اجتماع لجنة البحوث التطبيقية بجامعة عين شمس

دار علوم ترد على تعديل درجات طالبة كويتية راسبة

دار علوم القاهرة: عدلنا مناهج الكلية للقضاء على الأفكار المتطرفة

وكيل تعليم كفر الشيخ تناقش خطة اللامركزية بجميع الإدارات

إسلام سياسي

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

مقالات الرأي
ماجد حبته
القصف إيراني.. والمكاسب أمريكية!
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
المزيد

الثقافة

«سماء قريبة من الأرض».. رواية عن الحرب والمقاومة في الإسكندرية

مروة فرحات تشارك في معرض الكتاب بـ«مركب شمس»

«حرب الفراش».. ديوان جديد للشاعر محمد عبدالله حمودة

تفاصيل نقل قصور الثقافة إلى العاصمة الإدارية

صفحتنا ع الفيس بوك