هل يتمكن الاتحاد الأوروبي من وقف جنون أردوغان؟

عرضت فضائية "مداد نيوز"السعودية، تقريرا يسلط الضوء على ما أعلنه الاتحاد الأوروبي برفض مخطط تركيا بإرسال عسكريين إلى ليبيا.

وأشار التقرير إلى انه بحسب تقارير إعلامية ، فإن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" قال إن أوروبا ترفض أي تدخل أجنبي في الشأن الليبي، ودعا لإنهاء فوري للعنف والقتال في طرابلس وإنهاء التدخل الخارجي الذي تزايد في الأيام الأخيرة.

ولفت التقرير إلى أن "بوريل"، قال إن الوضع في ليبيا يسوء كل يوم، ودعا إلى التقييد الصارم بحظر الأمم المتحدة للسلاح في ليبيا.

ووفقا للتقرير فإن "بوريل" أكد عمل الاتحاد الأوروبي من أجل حث تركيا على عدم إرسال خبراء عسكريين وفرق فنية لدعم الوفاق في طرابلس، كما كشف عن خطوات مرتقبة سيتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع في ليبيا



