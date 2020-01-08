خطة أردوغان لإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا (صور)

أكد برلمانيون أتراك وكذلك مسؤولين من روسيا، إرسال تركيا لإرهابيين من تنظيم الجيش السورى الحر إلى ليبيا، مشيرين إلى وعد الحكومة التركية هؤلاء المرتزقة بمنحهم الجنسية التركية.



وأكد المسؤولون الأتراك اليوم، وجود خطة لإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، لدعم الميلشيات المسلحة هناك ودعم القوات التركية التي أعلن الرئيس التركي عن إرسالها إلى ليبيا، وفق موقع "birgun.net" التركي.



وكشفت مصادر داخل الجيش السورى الحر أن القادة اللذين سيذهبون إلى ليبيا يتم منحهم الجنسية التركية وجواز سفر تركى إذا مكثوا في ليبيا لمدة 6 أشهر بخلاف منحهم 1500 دولار راتبا شهريا.



وسبق أن كشف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن اختيار حوالي 500 مقاتل تركماني سوري من مجموعات مختلفة في سوريا ليتم إرسالهم إلى ليبيا.



على جانب آخر أكد دبلوماسيون روس أن "الجيش السوري الحر" أرسل مقاتلين إلى ليبيا بطلب من تركيا، حيث يوجد تواصل بين الحكومة التركية وتنظيم الجيش السوري الحر.



وأوضح المسؤولون أن تركيا متأكدة من أنها غير ة على إنجاز شيء في ليبيا وسط انتقادات وتحذيرات خطيرة لحكومة أردوغان، مشيرين إلى أن عمل القوات التركية في ليبيا إلى جانب هذه الميلشيات سيمثل مشكلات كبيرة لتركيا ولحكومتها.