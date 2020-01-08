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الجندي يوضح كفارة الحلف بالمصحف كذبا

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:32 م
خالد الجندي،
خالد الجندي،
رباب الأهواني
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أوضح خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كفارة الحلف بالمصحف كذبا.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الأئمة أجمعوا على أن كفارة الحلف بالمصحف كذبًا هي كفارة اليمين، إلا الإمام أحمد بن حنبل الذي قال، إذا حلف أحد على المصحف كذبًا فعليه أن يكفّر عن كل آية في كتاب الله.

وأوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون"، أنه إذا أحببت أن ترجع في اليمين، فعليك إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المعاصرة، حددت مقدار الإطعام بـ70 جنيها كحد أدنى، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام.

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