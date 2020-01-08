-
الأربعاء 08 يناير 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة دمياط» تناقش التطرف الديني وجذور الإرهاب

الأربعاء 08/يناير/2020 - 12:47 م
ثقافة دمياط
ثقافة دمياط
جمال عاشور
طباعة
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط.

وعقد قصر ثقافة كفر سعد محاضرة بعنوان "أنواع الصخور" ألقتها إلهام إسلام، موضحة تعريف جيولوجيا الأرض من حيث تكون الصخور، ولخصت إلهام أنواعها وأشكالها من نارية ورسوبية ومتحللة بجانب صفات كلا منها واستخدامها وذلك بمدرسة كفر سعد الإعدادية بنات.

كما نظم بيت ثقافة الزرقا بالتعاون مع مدرسة التمريض محاضرة بعنوان "التطرف الديني وجذور الإرهاب"، ألقاها إبراهيم أبو العينين، وأشار إلى أن الشباب الواعد يدرك خطورة خلط أمور الدين بالسياسة لتمرير مراد مسموم وزعزعة أي فكر وسطي والتشكيك به لإحلاله بالأفكار المتطرفة المعادية لباقي الديانات والأجناس كمبرر لعمليات القتل والتدمير.

وقدمت مكتبة ميت أبو غالب محاضرة بعنوان "الإعاقة السمعية" ألقتها الدكتورة صفاء شكل، والتي ميزت بين الضعف وبين عدم القدرة على السمع مطلقًا ودور العلم في الكشف المبكر عند الطفل والعلاج لكل مرحلة بجانب التطور التكنولوجي الهائل في استخدام أجهزة تكبير الصوت لضعاف السمع.

وعقدت مكتبة الركابية محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية"، حيث أوضحت معنى غير الشرعية بأنه غير معترف به كمواطن داخل أي دولة إلا بجواز سفر وهو الطريق الشرعي الوحيد للهجرة وإلا قد يتعرض للطرد أو السجن.

ونفذ قصر ثقافة دمياط ورشة الأشغال اليدوية والتريكو، إلى جانب عقد حوار بعنوان "مع مسؤول" شارك فيه سامي الحجر رئيس مجلس إدارة المجمع الخيري بالسنانية، قدم خيرى رؤية المجمع بالمشاركة المجتمعية من خلال تقديم خدمات مجانية للمواطنين بمجال الصحة العامة بقوافل طبية، بجانب لقاءات دورية مع مسئولين مختصين بأساليب التربية للرد على تساؤلات الآباء فى التنشئة السليمة، كما شارك قصر ثقافة الطفل بمركز حلم ابنى أعمال الرسم والتلوين مع أطفال ذوي القدرات الخاصة.

عقد نادي أدب قصر ثقافة دمياط جلسته الأسبوعية مع الشاعر صلاح مصباح والكاتب سمير الفيل لتجديد مفهوم اللغة الشعرية عن طريق تناول لعدد من الأبيات الجديدة من حيث القافية والنغمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور.. أنشطة متنوعة فى ثقافة دمياط

مناقشة "نوستالجيا غيط العنب" بثقافة الأنفوشي

ثقافة الإسكندرية تناقش "فلسفة الأخلاق" و"دور المرأة في المجتمع"

محاضرة وورشة لذوى الإعاقة بمواقع سوهاج الثقافية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

«قتلتهم واحد ورا التاني».. نص اعترافات منفذ مذبحة كفر الدوار

منذ حوالي 15 ساعة

عمدة نجريج يكشف سبب غياب صلاح عن جائزة أفضل لاعب

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الهجوم على القواعد الأمريكية.. زلزال يضرب إيران

منذ ساعة و 9 دقيقة

الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

الصور

image description

الألعاب النارية تضيء سماء الغردقة (صور)

image description

محافظ الأقصر يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد (صور)

image description

احتفالات أسوان بعيد الميلاد المجيد بحضور قيادات المحافظة

image description

محمد رمضان يصل إلى الغردقة لحضور حفل «كاف»

image description

صور العرض الأول لفيلم بنات ثانوي بحضور المشاهير

الأكثر قراءة

«غير مرغوب فيه».. سر إلغاء فقرة محمد رمضان بحفل الكاف

الرد الأمريكى.. 6 طائرات حربية تنطلق فى اتجاه إيران

الحكومة توافق على مقترح «هيكل» وتحدد اختصاصات وزارة الإعلام

شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

حكاية أول فيلم ديني في تاريخ السينما المصرية

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

نجم الساعة

أسرار أول فيلم بورنو في التاريخ: «هتلر كان ملهمه» (صور)

الصحة

الجري يحارب الشيخوخة

حلول جديدة لمواجهة مرض السكرى

احترس.. المضادات الحيوية تسبب مرضًا خطيرًا

أطباء الجلدية: لعق الشفاه في الشتاء يؤدي لتشققها

الرئيس نيوز

الخزعلي يتوعد الأمريكان برد عراقي.. ونتنياهو يعلق

الوزراء يوافق على صرف تعويضات لباقى المتضررين من بناء خزان أسوان

نائب رئيس محكمة النقض: أوشكنا على الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية

ننشر القرار الرسمي الخاص بإدارج مادة التربية العسكرية بالمدارس الفنية

منوعات

48 ساعة ويحل «طوبة» أبرد شهور العام فى مصر

تايلاند تنصح مواطنيها بتقليل الاستحمام

«زعموا أنها تسهم فى الحرائق».. إعدام 10 آلاف جمل فى أستراليا

أب يسمح باغتصاب ابنته بـ5 جنيهات إسترلينية

كشكول

بدء أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأزهر أسيوط

منصة "كشكول".. امتحانات "اللغة الأنجليزية" للصف الأول الثانوي (رابط)

" ابنك بيصرخ بشكل هستيري" تعرفي على أسباب وأعراض المرض الهستيري عند الأطفال

مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 30 درجة دكتوراه

إسلام سياسي

تغريدة "خطيبي مجند وهيترحل لليبيا".. أكذوبة جديدة للجان الإخوان الإلكترونية

اليوم.. اجتماع وزاري لـ5 دول لبحث الأزمة الليبية في القاهرة

صوفية سوهاج تهنئ أقباط الصعيد بعيد الميلاد المجيد – صور

"الطرق الصوفية" تحذر أتباعها من «متزعم التمرد الصوفى» خلال مولد السيدة نفيسة

مقالات الرأي
منى رجب
المرأة المصرية صمام أمان للوطن
جلال حمام
أكذوبة المليون تركى فى ليبيا
لينا مظلوم
السفارة الأمريكية مقرًا لسليمانى
د.مينا بديع عبدالملك
شعب مدينة سيدنى المسكين
المزيد

الثقافة

«ثقافة دمياط» تناقش التطرف الديني وجذور الإرهاب

«الأشرطة الكتابية في العمائر الإسلامية» ببيت المعمار.. الثلاثاء

رئيس قصور الثقافة: نحتاج 600 مليون جنيه لتجهيز 43 موقعًا

«إحنا زارنا النبي».. مفردات الكرم في الحارة المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك