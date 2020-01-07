أحمد موسى: الجيش الليبي حرم أردوغان من تحقيق أطماعه (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرفض التونسي الجزائري يمنع أردوغان من عمليات إنزل لميلشياته الإرهابية.



ووجه موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، رسالة إلى الجزائريين والتونسيين، قائلًا: "دعم المليشيات خطر على الجميع، لأشقائنا في الجزائر ما يحدث في طرابلس هو استيلاء ميليشيات إرهابية مدعومة من تركيا وقطر عليها، أردوغان قال أرسلنا قوات غير نظامية، أي ميليشيا إرهابية، أرسل الدواعش الذين دربهم".



وأردف موسى: "الشعب الليبي قال لن نسمح بوجود أردوغان، وأردوغان حس إن ليبيا ستكون مقبرة، كما أنه كان يطمع في مناطق البترول، لكن الجيش الليبي سيطر عليها اليوم".



واختتم: "أردوغان راح ليبيا ليضع يده على البترول، فليبيا تملك احتياطي بترول بمئات مليارات الدولارات".