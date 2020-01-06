محمد الباز يعلق على تدوينة الإخوان «خطيبي مجند هيترحل ليبيا وبيعيط»

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» أكاذيب اللجان الإلكترونية الإخوانية وتحركاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة إلى الجيش المصري.



وعرض «الباز» خلال برنامجه «90 دقيقة» المُذاع على قناة «المحور» تدوينة مكررة نشرتها حسابات كثيرة على موقع «فيسبوك» تتحدث عن نقل جنود مصريين إلى الحدود مع ليبيا، وبكاء جندي مصري وتوصيته لخطيبته برعايته والدته حال وفاته.



وعلق «الباز»: «كلام كذب، وحتى لو الجندي المصري أخذ الأوامر للتحرك على الحدود مع ليبيا فإنه لن يبكي، لأن العسكري والجندي المصري لا يبكي لأن أولادنا رجالة».



وتابع: «دي لعبة اللجان الإلكترونية اللي اتكلمنا عليها زمان، لعبة الإيحاءات أن الجيش رايح يحارب في ليبيا، والمقصود من ده التأثير في الجبهة الداخلية المصرية».



ودعا الباز إلى تكوين جيش إلكتروني، لكشف أكاذيب الإخوان ولجانهم والرد عليها بالحقائق، مضيفا: «كل مصري حر يكون عضوا في هذا الجيش للدفاع عن البلد».