الثلاثاء.. حمدي الكنيسي ضيف «ابن مصر» على المحور

يستضيف مصطفى المنشاوي، الإعلامي حمدي الكنيسي، الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية، وأول نقيب للإعلاميين وأشهر مراسل الحربي، وذلك في السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء في برنامج "ابن مصر" في على شاشة المحور.



وقال المنشاوي إن هذه الحلقة تناولت أبرز المحطات المهمة في حياة الإذاعي القدير الذي يتوطن بداخله أديب يعشق الكلمة، متحدثًا عن نشأته وطفولته وكواليس دخوله الإذاعة وعلاقته بكبار الكُتّاب والأدباء وكواليس "صوت المعركة ويوميّات مراسل حربي" والتضحيات العظيمة التي قدمها رجال القوات المسلحة خلال معركة الاستعداد للحرب، ورأيه في الإعلام العربي في ظل التحديات الموجودة في الإقليم.



‏‎وبرنامج "ابن مصر" أسبوعي مسجل، ينتمي إلى فئة البرامج الحوارية، ويسلط الضوء على الرموز المضيئة من أبناء المجتمع المصري باعتبارهم القدوة المرجوة.