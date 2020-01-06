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7 سنوات سجن و100 ألف غرامة لتاجر هيروين في الإسكندرية

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب شركة استيراد وتصدير بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد محمود إبراهيم، ومحمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر عادل عزت محمد.

ترجع أحداث القضية رقم 21257 لسنة 2019 جنايات الرمل ثان، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بالقبض علي شخص بحوزته كميات من مخدر الهيروين بدائرة القسم، وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلي قيام المدعو "م.م.م" صاحب شركة للاستيراد والتصدير، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار في المواد المخدرة.

تم استصدار إذن من النيابة للقبض عليه وأثناء تنفيذ القرار، وبتفتيشه عثر بحوزته علي حقيبة سوداء بداخلها 22 لفافة لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي قدره ثلاثمائة جنيه من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة، وهاتف محمول للاتصال بعملائه، وبعرضه علي النيابة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية.

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