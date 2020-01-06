مؤتمر صحفي لـ«المسماري» بعد ساعة
الإثنين 06/يناير/2020 - 05:35 م
عبير سليمطباعة
يعقد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، في بنغازي مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة 6.30 مساء اليوم الإثنين، بتوقيت ليبيا، حسبما أعلن مكتبه الإعلامي.
ويتوقع أن يتطرق المسماري إلى مستجدات الأوضاع الميدانية خلال الساعات الماضية، لا سيما ما شهدته مدينة سرت من تقدمات لقوات الجيش وسيطرته على قاعدة "القرضابية" الجوية و"كتيبة الساعدي" وتأمينها بعد السيطرة عليها بالكامل.
ويتوقع أن يتطرق المسماري إلى مستجدات الأوضاع الميدانية خلال الساعات الماضية، لا سيما ما شهدته مدينة سرت من تقدمات لقوات الجيش وسيطرته على قاعدة "القرضابية" الجوية و"كتيبة الساعدي" وتأمينها بعد السيطرة عليها بالكامل.
وأعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، السبت، أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.
كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من أسهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.
وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.