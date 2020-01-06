«مكشوف الصدر».. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، برفقة ابنتيها في أحد المطاعم خارج مصر.



وظهرت ابنة الفنانة رانيا يوسف بملابس جريئة، مرتدية تيشيرت أبيض مكشوف الصدر، وعلقت رانيا على الصور قائلة: "قضيت الكثير من الوقت مع أبنائي.. ربما لم يكن كافيا.. صباح الخير".



وعلى جانب آخر يعرض حاليا لرانيا يوسف مسلسل "الآنسة فرح"، ويشاركها البطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول.



