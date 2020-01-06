محافظ بورسعيد: إجراءات لمنع صيد الزريعة ببوغازي الجميل

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم (الأثنين)، مناطق بوغاز الجميل ١ و٢ بغرب بورسعيد، وعدد من المناطق علي الطريق الدائري، وذلك فى إطار وضع إجراءات قانونية لمواجهة ظاهرة صيد الزريعة بهذه المناطق،لما تمثله من خطورة على الثروة السمكية بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وشرطة المسطحات المائية ببورسعيد والعميد أيمن سرى رئيس حى غرب.



وأكد اللواء عادل الغضبان، ان تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لمنع أى محاولات للاعتداء على الثروات الطبيعية والسمكية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو الخارجين عن القانون.



والتقى المحافظ خلال جولته بمنطقة بوغاز ١ بأحد الصيادين، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير مناخ آمن للحفاظ على الثروة السمكية، وسير أعمال الصيد بشكل سليم لا يعوقه شىء.



وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الاجراءات الخاصة بمنع صيد الزريعة بشكل مخالف، لما تمثله تلك الظاهرة من خطر على الإنتاج السمكي والمخزونات السمكية ببحيرة المنزلة، بسبب قيام البعض بصيد كميات كبيرة وبطرق غير مشروعة.