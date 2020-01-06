اللغة العربية حاضرة في احتفال رامي يوسف بجائزة الـ«جولدن جلوب»

وشكر رامي الله قائلًا "الله أكبر"، على الجائزة التي حصل عليها، خاصة وأنه نشأ في بيئة مسلمة لأبوين مسلمين، اتجهو إلى أمريكا للعمل هناك، وعاش بعدها في مقاطعة كوينز التابعة لولاية نيويورك قبل أن ينتقل بعد ذلك لولاية نيو جيرسي لاستكمال دراسته فيها.

فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020.وتحدث رامي بعد حصده للجائزة، باللغة العربية، حيث تفاجئ به الحاضرون.