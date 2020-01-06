-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اللغة العربية حاضرة في احتفال رامي يوسف بجائزة الـ«جولدن جلوب»

الإثنين 06/يناير/2020 - 11:38 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
طباعة
فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري، رامي يوسف، بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل أداء لممثل في مسلسل تليفزيوني موسيقي أو كوميدي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2020.

وتحدث رامي بعد حصده للجائزة، باللغة العربية، حيث تفاجئ به الحاضرون.

وشكر رامي الله قائلًا "الله أكبر"، على الجائزة التي حصل عليها، خاصة وأنه نشأ في بيئة مسلمة لأبوين مسلمين، اتجهو إلى أمريكا للعمل هناك، وعاش بعدها في مقاطعة كوينز التابعة لولاية نيويورك قبل أن ينتقل بعد ذلك لولاية نيو جيرسي لاستكمال دراسته فيها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليدى جاجا تنتظر جائزتين فى "جولدن جلوب"

مرشَّح لـ"جولدن جلوب".. من رامي يوسف؟

بالصور.. نجوم العالم فى حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب»

بث مباشر.. حفل جوائز «جولدن جلوب»

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مصرع 3 سوريين وإصابة 16 فى حادث بالبحر الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

منذ 1992.. الفائزين بجائزة «الكاف» لأفضل لاعب أفريقي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

كثافات مرورية بالدائري وكوبري أكتوبر ومحوري 26 يوليو وصفط

منذ حوالي 15 ساعة

تسجيل صوتي.. خيرت الشاطر يفضح أبوالفتوح ويكشف مرض مرسي

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

الأكثر قراءة

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

استقرار سعر الدولار اليوم

مصرع 3 سوريين وإصابة 16 فى حادث بالبحر الأحمر

أيام زمان

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

حكايات 5 محاولات لاغتيال إحسان عبدالقدوس.. «القذافي أمر بقتله»

نجم الساعة

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

الصحة

دراسة: جفاف الجسم يتسبب فى ضعف الذاكرة

أفضل أنواع المشروبات لصحة الجنين

روتين يومى للحماية من الضغط النفسى فى الامتحانات

أفضل الزيوت الطبيعية لإزالة المكياج ويرطب البشرة

الرئيس نيوز

نائب يطرح لوزير المالية والتنظيم والإدارة حلا لأزمات الخدمة المدنية

عبد العال يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد:"يتصدى للمفسدين في الأرض"

رئيس جامعة القاهرة لنجوم أفريقيا: محمد صلاح يطور نفسه

على أعتاب الخروج من «الأوروبي».. هل تقلب جيس فيليبس الطاولة على جونسون؟

منوعات

العثور على وحيد قرن نادر فى نيبال نافقا

منذ 1992.. الفائزين بجائزة «الكاف» لأفضل لاعب أفريقي

«مو صلاح» المرشح الأبرز لجائزة أفضل لاعب أفريقي 2019

ممثلة تجمع 20 مليون دولار أسترالي لمكافحة الحرائق

كشكول

"البحث العلمي والتكنولوجيا" تعلن عن وظيفتين شاغرتين

سائق يحاول هتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

"التعليم" تعلن شروط عقد لجنة خاصة لطلاب الثانوية العامة داخل المستشفى

جامعة القاهرة تحتضن احتفالية للفيفا والكاف بحضور نجوم الكرة

إسلام سياسي

بعد إنكار أبوالفتوح لبيعة الإخوان... تسريب صوتي لخيرت الشاطر يكذبه

الجامعة العربية تدين استهداف الكلية العسكرية في ليبيا

الأزهر يثمِّن تعامل المسلمين تجاه ضحايا حرائق الغابات في أستراليا

فى عيد ميلاده الـ74.. «الإمام الطيب» يهدى العالم «الأخوة الإنسانية»

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
محمد رفعت
حكايات مصرية.. تأمين الشوارع
المزيد

الثقافة

فتحى عبد الله: محمد عيد إبراهيم لم يرتبط بالعمل السياسى

«العين» تصدر «الضحك في تجربة قصة حياتي» لعادل أيت أزكاغ

تكريم اسم المخرج سعد عرفة في الليلة 100 لـ«سينما مصر»

«ست زوايا للصلاة».. قصص غارقة في السواد والنزف

صفحتنا ع الفيس بوك