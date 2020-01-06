مصرع 3 سوريين وإصابة 16 فى حادث بالبحر الأحمر

لقى 3 سوريين- بينهم طفل- مصرعهم، وأصيب 16 آخرون بإصابات متفرقة، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة حماطة بطريق مرسى علم- الشلاتين.



تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق مرسى علم- الشلاتين، فتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة 16 آخرين، وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج، وإيداع الجثث مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث.



وأكد مصدر خاص لـ"الدستور" أن المصابين بينهم حالات حرجة وتراوحت الإصابات بين نزيف حاد وكسور وجروح قطعية وكدمات وسحجات، وجارِ تقديم الإسعافات لهم وإجراء الفحوصات الطبية للمصابين.