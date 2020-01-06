حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 6 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الجدي ليوم الإثنين 6 يناير 2020 على النحو التالي:



مهنيًا: يحمل إليك المثلث الفلكي الترابي والكواكب المجتمعة في برجك الوعود الكثيرة، ولكنه يدعوك إلى التصرف بهدوء ومنطق وتعقّل.



عاطفيًا: تشعر بروعة الجوّ ولن تتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوّة بينكما.



صحيًا: تجد نفسك بين الحين والآخر منزعجًا وقلقًا ومضطربًا، الحلّ بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.