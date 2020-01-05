مقدمي حفل جولدن جلوب 2020
الأحد 05/يناير/2020 - 08:01 م
هاجر رضاطباعة
يعلن اليوم عن حفل جوائز Golden Globe awards 2020، بحضور اكبر عدد من نجوم هوليوود، في The Beverly Hilton في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
يتولى تقديم حفل الجولدن جلوب 2020، من الممثل الأمريكي جيسون بيتمان والذي كان قد حصد جائزة جولدن جلوب من قبل في عام 2005، فئة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي، عن دوره في المسلسل الأمريكي "عائلة بلوث".
كما جرى اختيار الممثلة البريطانية نعومي واتس من ضمن مقدمي الحفل، ومن أشهر أدوارها السينمائية كانت أفلام "طريق مولهولاند، الحلقة وكينج كونج، ولعبة عادلة"، وكانت رُشحت لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 21 جرام.
كما أنه تم اختيار الممثلة البريطانية ريتشل هانا وايز، لتقديم الحفل، وكانت ريتشل حصلت على جائزة الأوسكار عام 2006، كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "البستاني المخلص"، كما حصلت عن نفس الدور على جائزتي الجولدن جلوب ونقابة ممثلي الشاشة.
يتولى تقديم حفل الجولدن جلوب 2020، من الممثل الأمريكي جيسون بيتمان والذي كان قد حصد جائزة جولدن جلوب من قبل في عام 2005، فئة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي، عن دوره في المسلسل الأمريكي "عائلة بلوث".
كما جرى اختيار الممثلة البريطانية نعومي واتس من ضمن مقدمي الحفل، ومن أشهر أدوارها السينمائية كانت أفلام "طريق مولهولاند، الحلقة وكينج كونج، ولعبة عادلة"، وكانت رُشحت لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 21 جرام.
كما أنه تم اختيار الممثلة البريطانية ريتشل هانا وايز، لتقديم الحفل، وكانت ريتشل حصلت على جائزة الأوسكار عام 2006، كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "البستاني المخلص"، كما حصلت عن نفس الدور على جائزتي الجولدن جلوب ونقابة ممثلي الشاشة.