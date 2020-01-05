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فن

تعليقًا على «الرسوم الفنية».. حلمي بكر: اللى هيدفع الحرامية

الأحد 05/يناير/2020 - 06:43 م
حلمي بكر
حلمي بكر
حسن أمين
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رفض الموسيقار والناقد الموسيقي حلمي بكر قرار وزارة الثقافة الجديد بزيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية.

وقال حلمي بكر في تصريح لـ"الدستور": إن هذا القرار ليست له علاقة بالارتقاء بالفن المصري، متسائلا: ماذا قدم جهاز الرقابة على المصنفات الفنية للفن المصري يجعله يرفع الرسوم على صناعه؟

وأضاف أنه لا بد قبل رفع الرسوم التفكير في الرقي بالفن المصري، قائلا: "اللي هيدفع الرسوم هما الحرامية واللي ملهمش علاقة بالفن وهذا القرار اتخذ بلا جدوى".

ونص القرار على أن يكون رسم ترخيص تصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التليفزيوني الروائي الطويل، للمصريين 3 آلاف جنيه، وللأجانب 2000 دولار أمريكي، ورسم ترخيص تصوير سيناريو المسلسل بـ25 ألف جنيه للمصري، و3 آلاف دولار أمريكي للأجنبي.

كما نص على فرض رسوم ترخيص دائم للفنان شريطة أن يكون عضو نقابة فنية، بواقع 5 آلاف جنيه للرقص الشرقي المصري، و10 آلاف جنيه للرقص الأجنبي، و300 جنيه للمطرب المصري.

ولا يمنح القرار ترخيصا دائما للفنان الأجنبي على عكس ما حدث مع الراقص الأجنبي، إذ نص القرار على أن قيمة الترخيص المؤقت للفنان شريطة أن يكون بتصريح من نقابة فنية، 500 جنيه مصري، سواء كان التصريح لمصري أو أجنبي.

وتضمن القرار، توقيع غرامة تقدر بـ3 أضعاف قيمة الترخيص، على ألا تقل قيمة الغرامة عن 6000 جنيه مصري حال عرض مسرحية أو إعلان أو أغنية بدون ترخيص، على أن يتم تخصيص 25% من قيمة الغرامة لصالح الرقابة على المصنفات الفنية.

كما تضمن أنه حال تكرار المخالفة تتم مضاعفة قيمة الغرامة بالمثل على ألا تقل عن 12 ألف جنيه، ويخصص 10% من تحصيل الإيرادات لصالح تطوير الرقابة "وتشمل المكافآت ودورات التدريب وأجهزة الرقابة".

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