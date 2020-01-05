العراق يسلم السفير الأمريكي ببغداد مذكرة إدانة لعملية «سليماني»

سلمت الخارجية العراقية، اليوم الأحد، السفير الأميركي ماثيو تولرر، رسالة إدانة لعملية قتل قائد فيلق القدس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وتعتبرها انتهاكا للسيادة.



وأفادت الخارجية العراقية، بأنها ترفض استخدام العراق منطلقا للهجوم على دول أخرى، وأن الضربة الأميركية خرق للاتفاق مع التحالف الدولي.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح الجمعة الماضي، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني".



وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.



وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.



وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.