ضبط 445 جوال دقيق قبل تهريبها للسوق السوداء بمطروح

تمكن مجلس مدينة الضبعة من ضبط 445 جوال دقيق تموين مهربة من أحد المخابز قبل بيعها بالسوق السوداء، وذلك فى إطار الحرص المستمر على وصول الدعم لمستحقيه ومنع أى تجاوزات وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط أى محاولات تلاعب فى قوت الشعب والحرص على وصول الدعم لمستحقيه.



وقال اللواء هانى يوسف، رئيس مدينة الضبعة إنه خلال المرور على مستودعات أنابيب البوتاجاز للاطمئنان على كميات الأسطوانات وتوافرها للمواطنين، تم العثور على مخزن دقيق به 445 جوال دقيق، تم إخفاؤها وتتبع أحد المخابز وتم التنسيق مع مديرية تموين مطروح ومباحث التموين لسرعة ضبط الكميات قبل التصرف فيها، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الضبعة والتحفظ على كميات الدقيق المضبوطة.