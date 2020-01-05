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منى زكى تروج لفيلم «الصندوق الأسود»

الأحد 05/يناير/2020 - 01:46 م
مني زكي
مني زكي
هدير شعراوي
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نشرت الفنانة منى زكي، مقطع فيديو، من الإعلان الرسمي لفيلم "الصندوق الأسود"، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، لتروج للفيلم.

وعلقت منى زكي، على الإعلان قائلة: "مبسوطة جدا إني بشارك معاكم".

"الصندوق الأسود" تدور أحداثه في إطار تشويقي، وتلعب فيه النجمة منى زكي دور امرأة حامل، توضع في موقف صعب، فيدفعها رابط الأمومة الذي يجمع بينها وبين الجنين إلى التمسك بالحياة، وأكدت الشركة أن الفيلم سيعرض قريبا بجميع دور العرض.

فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل، وبطولة منى زكي، ومحمد فراج ومصطفى خاطر.

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