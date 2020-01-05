بورصة دبي تخسر 61 نقطة بمستهل تعاملات الأسبوع

هبط المؤشر العام لسوق دبى المالى، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.22% خاسرا 61.50 نقطة ليصل إلى مستوى 2707.59 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات والبنوك.



وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 71.9 مليون سهم محققة ما قيمته 95 مليون درهم من خلال تنفيذ 1581 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 28 سهما، واستقر سهم واحد.



وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.92%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.02%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.82%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.79%، فيما ارتفع قطاعى الخدمات والاتصالات بنسبة 20%، 18%، على التوالى.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 2.13%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.18%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.71%.