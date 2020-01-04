سر رفض أحمد بدير تجسيد شخصية موشي ديان

يرفض بعض الفنانين تجسيد بعض الشخصيات التي يرونها غير مناسبة لأفكارهم ومبادئهم، مهما كانت الإغراءات والمكاسب التي سيحصدونها من وراء تجسيد هذه الشخصيات.



رفض الفنان أحمد بدير تجسيد شخصية "موشي ديان" في أحد الأعمال الفنية التي عُرضت عليه، فقد رأى أنها لا تناسب أفكاره التي يعتنقها. فهو ضد الكيان الصهيوني والتطبيع.



قال "بدير" في حوار لجريدة الجيل 1999، إنه لم يستطع تجاوز الحاجز النفسي لتجسيد شخصية "موشي ديان". ففي يوم من الأيام كان جنديًا في الجيش المصري فترة حرب أكتوبر 1973، يقول: "كنت جندي في حرب أكتوبر، وحسيت بلذة الانتصار، وعارف مين هم اليهود، وعارف أن ديان مات إيده ملطخة بدماء جنودنا، وعارف أن كل بيت في مصر ضحى بأحد أبنائه في حروب مصر الكثيرة ضد إسرائيل".



وأضاف "بدير" تبريرًا آخر لرفضه تجسيد شخصية "ديان"، أن هناك مبدأ واضحا في رفضه لتجسيد تلك الشخصيات، وهي التي تخون بلادها، بالإضافة إلى شخصيات العدو الإسرائيلي، قال:"لو كان تجسيدي لشخصية ديان هيجيب لي أوسكار مش عايزه".