احتفالات بالعراق.. تغطية شاملة عبر "إكسترا نيوز" لتوابع مقتل سليمانى

خصصت فضائية "إكسترا نيوز"، مساحة واسعة لتغطية حادث مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وعدد من قيادات الحشد الشعبي بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.



وتابعت القناة ردود الأفعال على الحادث من مختلف دول العالم، كما رصدت آراء المحللين عبر الاتصالات الهاتفية أو برنامج سكايب من بغداد وعواصم العالم، والتظاهرات والاحتفالات في بغداد بمقتل قاسم سليماني وأمريكا تدعو مواطنيها بمغادرة العراق فورًا.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح أمس الجمعة، عن أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس".



وقالت الوزارة في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.



وأضاف البيان: "أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسئولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم".



وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.



وقُتِل سليماني وأبومهدي المهندس، نائب قائد قوات "الحشد الشعبي العراقي"، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.



يأتي مقتل سليماني وأبومهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.



في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليمانى، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".



وأكد خامنئي أن "انتقامًا مؤلمًا سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.



وتوعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالانتقام في الوقت والمكان المناسبين لمقتل سليماني، وقال في بيان: "الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة".