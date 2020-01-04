البرلمان الليبى يلغى اتفاقية «تركيا - الوفاق» بالإجماع.. ويطالب بسحب جنسية «السراج»

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب الليبي، اليوم السبت، لمناقشة التدخل العسكري التركي بعد موافقة البرلمان التركي على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن العدوان على الأراضي الليبية، حيث صوت البرلمان الليبي بإلغاء اتفاقية السراج مع أردوغان بالأغلبية، وإحالة الذين وقعوا على هذه الاتفاقية إلى المحاكمة.



وطالب عدد من النواب الليبيين، بسحب الجنسية من فايز السراج، ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، لتوقيعه على اتفاقية مع رجب طيب أردوغان تهدد أمن الأراضي الليبية، مشيرين إلى أن الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين غير دستورية ومخالفة للمواثيق الدولية.



وشدد نواب البرلمان الليبي، لاسيما لجنة الشئون الخارجية، بضرورة التحرك الدولي والعربي لمواجهة وصد التدخل التركي في ليبيا، إلى جانب تشكيل فريق قانونى لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع أردوغان.