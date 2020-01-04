إيران: قتل سليماني «عمل إرهابي»

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أن السلطة القضائية، وبالتعاون مع وزارة الخارجية ستتابع في المحافل الدولية مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية أمريكية في بغداد في ساعة مبكرة من أمس الجمعة.



وقال إسماعيلي في تصريح نقلته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم: إن " قيام الحكومة الأمريكية المجرمة بقتل الفريق سليماني وأبومهدي المهندس ومرافقيهما، يعتبر من الناحية القانونية عملا إرهابيا ومثالا بارزا للإرهاب، كما أنه عمل وحشي ضد حقوق الإنسان وفي انتهاك لجميع القوانين الدولية، فسليماني بصفته مسئولا رفيع المستوى، كان ضيفًا رسميًا بدعوة من مسئولي الحكومة العراقية، وأن حكومة أجنبية لها وجود غير قانوني في هذا البلد ارتكبت هذه الجريمة".



ومضى إسماعيلي قائلًا: نقول للأمريكيين ينبغي ألا تفرحوا بصمت منظمات حقوق الإنسان والمتشدقين بحقوق الإنسان والقوانين الدولية.



وأضاف إسماعيلي:"بصفتنا الجهاز القضائي سنتعاون مع وزارة الخارجية، وكذلك لجنة حقوق الإنسان في متابعة هذه الجريمة في المحافل الدولية".