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عالم

أفغانستان: لن يتم استخدام أراضينا ضد أي دولة

السبت 04/يناير/2020 - 09:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصدر الرئيس الأفغاني، أشرف غني بيانا مساء أمس الجمعة، حول مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية في غارة جوية أمريكية في بغداد أمس الأول الخميس، أشار فيه إلى أن الأراضي الأفغاني لن يتم استخدامها ضد أي دولة، حسب اتفاقية ثنائية للأمن بين واشنطن وكابول في عام 2014.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت، أعرب فيه غني أيضا عن مخاوفه فيما يتعلق بتصاعد التوترات في المنطقة.

ووصف غني في بيانه إيران بأنها "جارة عظيمة لديها قيم ثقافية وتاريخية ودينية" وحدد بالاسم الولايات المتحدة بوصفها شريكا استراتيجيا لأفغانستان، طالبا من الطرفين تجنب تصعيد التوترات في المنطقة.

يشار إلى أنه يوجد عدة الاف من الجنود الأمريكيين ضمن القوات الغربية المنتشرة في أفغانستان في إطار عملية "الدعم الحازم" لتدريب ودعم القوات الأفغانية في مواجهة الإرهابيين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت صباح أمس الجمعة، أنَّ ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإيراني"، وقالت في بيان: "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل"، مؤكدة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الأمر بـ"قتل" سليماني.

وأضاف البيان: "أن الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، وأن سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وجرح الآلاف غيرهم".

وعقب إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترامب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أي تعليق.

وقُتِل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة "الحشد الشعبي العراقي" الموالي لإيران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، فجر اليوم الجمعة.

ويأتي مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون للحشد الشعبي على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

في المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل سليماني، وتقدم بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني، وقال إن عمل ونهج قائد "فيلق القدس" "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".

وأكد خامنئي أن "انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين"، وأعلن الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.

وتوعّد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالانتقام في الوقت والمكان المناسبين لمقتل سليماني، وقال في بيان: "الهجوم الإجرامي على الفريق سليماني، كان أكبر خطأ إستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة".

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