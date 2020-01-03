الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة





وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر القرار رقم 712 لسنة 2018 بندب عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ"عماد سامى"، الذى انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، اعتبارا من الخميس 13 ديسمبر، ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.

وشغل عبدالعظيم حسين، منصب رئيس مركز كبار الممولين.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على عبدالعظيم حسين عبد العظيم، رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.