-
السبت 04 يناير 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

الجمعة 03/يناير/2020 - 11:20 م
رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب
طباعة
ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على عبدالعظيم حسين عبد العظيم، رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر القرار رقم 712 لسنة 2018 بندب عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ"عماد سامى"، الذى انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، اعتبارا من الخميس 13 ديسمبر، ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.

وشغل عبدالعظيم حسين، منصب رئيس مركز كبار الممولين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. نظر تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك بتهمة الرشوة

النيابة: رئيس "الجمارك" حصل على نصف مليون جنيه من الراشى

تحقيقات "رشوة الجمارك": رئيس المصلحة تقاضى 500 ألف جنيه وعطايا عينية

"رئيس الهرم" لم يكن الأول.. رؤساء أحياء تورطوا في قضايا رشوة

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

منذ حوالي 21 ساعة

«فتاة المنصورة» تكشف تفاصيل واقعة التحرش أمام النيابة العامة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة انضمام فرجاني ساسي لـ«أهلي جدة»

منذ حوالي 5 ساعات

شهود جدد في «التحرش بفتاة المنصورة» أمام النيابة

الصور

image description

توزيع بطاطين ووجبات على المشردين بالإسكندرية (صور)

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

الأكثر قراءة

الرقابة الإدارية: القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

الأمطار تغرق الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

حقيقة انضمام فرجاني ساسي لـ«أهلي جدة»

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

النظام الغذائي النباتي يضر بصحة الأعصاب

طريقة التخلص من دهون البطن

الرئيس نيوز

حفتر: أطالب الليبيين بالوحدة لردع السلطان التركي المعتوه

القبض على رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا برشوة

وكيل النواب: لا قيمة للمنظمات الدولية ما لم تتصدى لأطماع أردوغان في غاز المتوسط

منقذ فتاة المنصورة: "2000 واحد تحرشوا بيها.. وكان معاهم سلاح"

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

جوجل تحذر من قرصنة كاميرات «شاومي» للتجسس على المنازل

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

كشكول

بسبب الطقس.. محافظ البحيرة يؤجل الامتحانات

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات التعليم

ننشر المراجعة النهائية لمادة التربية الدينية الإسلامية للثاني الثانوي

الأربعاء.. اختيار المعلمين المشاركين بوضع مناهج "الجدارات" في ٣ تخصصات

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالمجيد سليم.. «ابن سيناء»
مؤمن المحمدي
«لغة» الصعيد
ولاء الشيخ
فى حب النيل
د.كريمة الحفناوى
ثورة المعلومات ومستقبل العالم
المزيد
ads

الثقافة

لجنة لانتقاء فصول «طه حسين ملفات ووثائق»

«الإرهاب لا دين له» محاضرة بـ«ثقافة الإسماعيلية»

بدء فرز أصوات الناخبين في نقابة التشكيليين

نبيلة مكرم تشهد «أيام مرسي».. وزراء في حضرة حفلات توقيع كتب

صفحتنا ع الفيس بوك