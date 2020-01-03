«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

قال سلامة أحمد سلامة منقذ «فتاة المنصورة» في واقعة التحرش الجماعي، إنه تفاجأ بتجمهر عدد كبير من الشباب حول فتاتين.



وأضاف «سلامة» خلال لقائه ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» مساء الجمعة: «حوالي 2000 شاب تحرشوا بالفتاة، والمشهد كان غير طبيعي».



وتابع: «منظر التحرش مكنش يرضي ربنا، والشباب كانوا بيحدفوا حجارة وزجاجات بيرة، وكان فيه شباب واقفة عايزة تاخد البنات معاهم والبنات كانوا بيصرخوا بس».