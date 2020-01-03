-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«منقذ فتاة المنصورة»: 2000 شاب تحرشوا بيها وكانوا هياخدوها معاهم

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:36 م
منقذ فتاة المنصورة
منقذ فتاة المنصورة
رباب الأهواني
طباعة
قال سلامة أحمد سلامة منقذ «فتاة المنصورة» في واقعة التحرش الجماعي، إنه تفاجأ بتجمهر عدد كبير من الشباب حول فتاتين.

وأضاف «سلامة» خلال لقائه ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» مساء الجمعة: «حوالي 2000 شاب تحرشوا بالفتاة، والمشهد كان غير طبيعي».

وتابع: «منظر التحرش مكنش يرضي ربنا، والشباب كانوا بيحدفوا حجارة وزجاجات بيرة، وكان فيه شباب واقفة عايزة تاخد البنات معاهم والبنات كانوا بيصرخوا بس».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصورة الفيديو: "فتاة رمسيس" تحرشت بكل من في الشارع

مركز المرأة يطالب بسرعة ضبط المتحرشين بـ«فتاة المنصورة»

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

«البنات احتمت بالمنازل».. شاهدة عيان تكشف تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة»

موضوعات متعلقة

منذ يوم

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

منذ حوالي 18 ساعة

«فتاة المنصورة» تكشف تفاصيل واقعة التحرش أمام النيابة العامة

منذ حوالي 23 ساعة

منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

منذ يوم

المستبعدون من التموين يصرفون المقررات فى يناير

الصور

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

ربط لص في شجرة بدمياط (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

الأكثر قراءة

فيديو جديد لـ«اغتيال قاسم سليماني»

شهود جدد في «التحرش بفتاة المنصورة» أمام النيابة

مصدر يكشف حقيقة مصرع 17 سجينًا في انقلاب سيارة ترحيلات

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

ممارسة اليوجا تؤثر على صحة الدماغ

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

النظام الغذائي النباتي يضر بصحة الأعصاب

طريقة التخلص من دهون البطن

الرئيس نيوز

داوود: "وقت الأزمة لا مجال لتحقيق مكاسب سياسية.. وعاشت مصر مقبرة الغزاة"

بعد إعلان تركيا "غزو ليبيا".. برلمانيون: "ندعم الموافقة على إرسال قوات لحفظ أمننا القومي"

برلمان: أردوغان "بلطجي" الشرق الأوسط بتوكيل من أمريكا

مواطنون لـ"الأعلى للإعلام": لا توجد قنوات إخبارية على قدر الأحداث

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

جوجل تحذر من قرصنة كاميرات «شاومي» للتجسس على المنازل

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

كشكول

ننفرد بنشر محضر تعدي طالبة على دكتورة بـ"آداب الأسكندرية"

تعليم المنيا تنظم محاضرات لطلاب الثالث الثانوي بمطاى

حل مجلس أمناء مدرستين بالجيزة

بعد التعديل.. ننشر جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
ماجد حبته
نهاية طبيعية لقاسم سليمانى
صفاء النجار
العرافون والأخطاء الصغيرة
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
المزيد
ads

الثقافة

«مهارات الطبيب المصري القديم».. محاضرة في بيت السناري الأحد

وزير الثقافة تكرم صناع «الطوق والأسورة»

آخرهم محمد عيد إبراهيم.. أدباء عانوا من أزمات صحية

«ثقافة بني سويف» تناقش بطولات الشرطة المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك