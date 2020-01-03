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سياسي

نائب المنوفية: نفوض السيسي للدفاع عن الأمن القومي

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:57 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أعلن النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، أن جموع أهالي المنوفية يفوضون الرئيس عبدالفتاح السيسي قائدا للجيش المصري وزعيما للأمة العربية لما يراه مناسبا في الدفاع عن الأمن القومي المصري في الداخل والخارج برا وبحرا وجوا وكنا مقاتلين في الصفوف الأولى وشعارنا النصر أو الشهادة كلنا مع الرئيس.

كما أعرب رفعت، عن استيائه من موافقة البرلمان التركي على إرسال جنود إلى ليبيا لمدة عام ومواقف أردوغان التى تدعو الى توتر المنطقة وأننا لا نرى منه خير على مدار السنوات الماضية ولكنه يحلم ان يكون خليفة للمسلمين وفى نفس الوقت يساند الإرهاب متسائلا بأي منطق وأي عقل يفكر أردوغان.

وأوضح "رفعت " أن مواقف أردوغان الخبيثة أصبح العالم يشهد عليها وباتت واضحة للجميع وأنه يسعى عن إرضاء أعداء الأمة العربية، ولا يعمل لمصلحة شعبه ودائما يقوم بصناعة أحداث وهمية مساندته الكيانات الإرهابية في شتى بقاع العالم ومحاولاته المتعددة للتدخل في الشأن الداخلي للعديد من الدول وآخرها ليبيا.

وكان البرلمان التركي قد وافق منذ قليل على مذكرة تفويض قدمها الرئيس رجب طيب أردوغان، للسماح بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، بموجب اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين أنقرة وحكومة السراج في ليبيا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ويمنح البرلمان، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفويضًا لمدة عام واحد، إذا لزم الأمر، لنشر جنود أتراك في ليبيا.

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